Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti Internet

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio 18 satelliti Internet.Il razzo è decollato alle 21:32 (ora di Pechino) dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. Ha collocato con successo nell'orbita prevista i carichi utili, ovvero il settimo lotto di satelliti di rete per la costellazione Qianfan.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-