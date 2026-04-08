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Top News | 08 aprile 2026, 17:45

Via libera del Senato al Dl Bollette, è legge

Via libera del Senato al Dl Bollette, è legge

ROMA (ITALPRESS) - Con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2astensioni, il Senato rinnova la fiducia al Governo approvando invia definitiva il Dl Bollette. Il testo, già approvato allaCamera, diventa quindi legge.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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