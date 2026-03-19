Come usare i preset per migliorare le tue foto

La modifica delle foto spesso inizia sempre allo stesso modo: importi una nuova serie di immagini, scegli il primo scatto e ti rendi conto che vuoi che ogni foto sembri parte di un’unica grande storia, senza però perdere l’unicità di ogni singolo fotogramma.

I preset fotografici servono proprio a questo: rendere l’intera galleria coerente e professionale in pochi clic. Si tratta di impostazioni di stile salvate che puoi applicare con un solo clic e poi regolare leggermente in base alla luce e all’atmosfera di ogni immagine. Non sostituiscono completamente l’intervento umano: il loro obiettivo è eliminare le operazioni ripetitive che rallentano il flusso creativo, come ricostruire contrasto, colore e tono da zero per ogni foto.

In questa guida ti aiuteremo a creare una routine di post-produzione affidabile e ripetibile utilizzando i preset. Imparerai a scegliere il preset giusto per il tuo servizio, applicarlo senza esagerare e mantenere un risultato naturale su tutta la serie di immagini.

Passaggio 1: Scegli un preset

Dovresti approcciarti al fotoritocco come uno storyteller, non come un tecnico. Scegli preset che si adattino all’illuminazione dello scatto.Se l’immagine originale è calda e luminosa, utilizza preset che aumentino il calore in modo delicato, senza alterare le alte luci. Le foto scattate con cielo coperto traggono beneficio da stili che aumentano leggermente il contrasto senza rendere l’immagine piatta. Per le foto in interni, considera la pelle dei soggetti come principale punto di riferimento neutro, assicurandoti che non assuma una dominante gialla.

Inizia con una foto “di riferimento” della sessione: dovrebbe essere quella che rappresenta meglio l’atmosfera generale. Prova 2–3 stili su quel singolo scatto. Quello giusto sarà il preset che migliora l’atmosfera senza compromettere il realismo.

Una volta trovata una buona base, scegli i preset da una libreria affidabile. Editor fotografici come Lightroom o Luminar Neo includono ampie librerie di preset integrati con cui sperimentare, soprattutto se sei agli inizi.

Passaggio 2: Applica il preset

Quando modifichi le immagini , è importante ricordare che il preset è un punto di partenza, non il risultato finale. Apri un ritratto rappresentativo della sessione nel tuo software (nei passaggi successivi useremo Luminar Neo come esempio) e prova 2–3 opzioni nel pannello Preset finché non trovi qualcosa che ti sembra “quasi giusto”. Di solito significa luce pulita, colori credibili — soprattutto nelle tonalità della pelle — e assenza di dominanti o incoerenze evidenti.

Successivamente, riduci l’intensità se l’effetto risulta troppo marcato. Questo aiuta a evitare un aspetto artificiale o eccessivamente elaborato. Fai poi un rapido controllo di realtà: ingrandisci la pelle e gli occhi e osserva i bianchi (denti, camicie, riflessi negli occhi). Se appaiono colorati, riduci l’effetto e applica le correzioni necessarie.

Quando ottieni un look che vuoi riutilizzare in futuro, salvalo. Usa il menu Actions e seleziona Save as Preset, così lo troverai nella sezione My Presets la prossima volta.

Passaggio 3: Apporta piccole correzioni

Controlla prima l’esposizione. Se il volto appare leggermente scuro, schiariscilo con delicatezza invece di aumentare troppo il contrasto. Nei ritratti in controluce, proteggi le aree luminose (riflessi sulla fronte, camicie bianche). Se prevedi di rafforzare le regolazioni in un secondo momento, assicurati che nessun elemento importante venga “bruciato” nelle zone troppo chiare.

Come già detto, il tono della pelle è il tuo test di verità se vuoi mantenere colori coerenti e realistici. Per i ritratti in interni illuminati da luci calde, valuta di raffreddare leggermente la temperatura colore dopo aver applicato il preset. Questo passaggio aiuta a eliminare eventuali dominanti cromatiche introdotte dal preset.

Ingrandisci l’immagine una volta. Se il preset aggiunge troppa texture, riduci un po’ chiarezza e struttura finché i dettagli non risultano naturali. Se alcune aree sembrano piatte, aumenta leggermente il contrasto in modo selettivo, invece di accentuare tutto indiscriminatamente.

Passaggio 4: Applica i preset a tutta la serie

Una volta che un ritratto appare corretto, evita di ripetere lo stesso lavoro decine di volte. Editor fotografici come Luminar Neo permettono di applicare modifiche — dai filtri fotografici di base alle regolazioni manuali più precise — a grandi gruppi di file in pochi clic. Prendi le modifiche di una foto e applicale alle altre immagini selezionate.

Un flusso di lavoro pulito può essere questo:

completa una foto (la tua immagine di riferimento);

nel Catalogo, seleziona prima la foto già modificata;

seleziona poi le altre immagini da uniformare;

usa Sync Adjustments per applicare lo stesso trattamento all’intera selezione.

Raggruppa le foto in base alla luce prima di sincronizzare: un gruppo per i ritratti con luce naturale da finestra, uno per l’ombra esterna, uno per il flash. Otterrai una maggiore coerenza con meno correzioni successive. Ricorda che le miniature della galleria possono essere anteprime JPEG e non riflettere perfettamente le modifiche RAW finché non apri l’immagine. Controlla alcuni scatti nella vista Edit e solo dopo procedi all’esportazione nel formato che preferisci.

Conclusione

I preset rappresentano una base potente per costruire uno stile coerente che risuoni con il tuo pubblico. Ti fanno risparmiare tempo prezioso, permettendoti di concentrarti maggiormente sugli aspetti creativi invece di perderti in regolazioni ripetitive. Scegliendoli e adattandoli con attenzione, semplifichi il tuo flusso di lavoro e rafforzi lo storytelling visivo, assicurando che ogni immagine risalti singolarmente pur contribuendo a una narrazione visiva unitaria.



