Cina, massimo organo consultivo politico apre sessione annuale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), il massimo organo consultivo politico della Cina, ha aperto oggi la sessione annuale a Pechino.Il presidente cinese Xi Jinping, insieme ad altri leader, ha partecipato alla riunione di apertura della quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della CPPCC presso la Grande Sala del Popolo.L'agenda della sessione è stata esaminata e approvata durante la riunione.Wang Huning, presidente del Comitato nazionale della CPPCC, ha presentato un rapporto di lavoro a nome del Comitato permanente del Comitato nazionale della CPPCC.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-