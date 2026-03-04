Energia, Urso “Stoccaggi sopra 50%, proposta italiana in Consiglio europeo”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo consapevoli che la guerra in corso ha significative conseguenze sul prezzo dell'energia e potrebbe averne anche sulle forniture, questo dipende dalla durata del conflitto. L'Italia è in condizioni migliori di altri Paesi, in una condizione ben diversa rispetto al passato, siamo diventati hub di transito del gas naturale e anche gli stoccaggi si attestano su livelli elevati superiori al 50%, il più alto in Ue". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera. "L'Italia ha sostenuto con tempestività, già prima dell'attuale crisi, che l'Ue realizzasse acquisti cumulativi di energia. Abbiamo anche chiesto il mercato unico dell'energia e la revisione sostanziale del meccanismo degli Ets. Ci è stato comunicato che le riforme da noi sollecitate sono state poste nell'agenda del prossimo Consiglio europeo. Noi - ha aggiunto - non disponiamo di fonti nucleari, la forte volatilità e le dinamiche speculative hanno effetti su imprese e famiglie. Siamo intervenuti con il dl Energia, che è stato elogiato da autorevoli osservatori internazionali, ma siamo consapevoli che occorre agire anche e soprattutto in sede Ue perchè nessuno può prevedere gli impatti del conflitto", ha concluso Urso.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-