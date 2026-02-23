Lorenzin (Pd): "Formazione per governare il potenziale enorme in sanità"

(Adnkronos) - "Non siamo di fronte al futuro della sanità, ma di fronte a un presente già più che operativo: l'intelligenza artificiale, infatti, è entrata nella sua adolescenza e ha già trasformato e cambiato le nostre vite, nel bene e nel male. Parlando delle cose positive", si può considerare "l'applicazione dell'Ai, insieme alla digitalizzazione, nella ricerca, nella cura e anche nelle prestazioni sanitarie. E' un potenziale di elaborazione di calcolo enorme", che dà anche "la possibilità di fare sempre meno errori e di avere un controllo sempre più accurato di tutti i processi e i sistemi". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, componente Commissione Bilancio, Senato della Repubblica, intervenendo oggi a Roma all'evento di presentazione del programma formativo 'Il futuro che cura', promosso da Johnson & Johnson e Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale Ets.

"Tra gli aspetti negativi e rischiosi vi è il fatto che si tratta di una macchina che è, di per sé, generativa - osserva Lorenzin - quindi è molto importante ciò che inseriamo, cioè come decidiamo di governare il processo. Non lo stiamo ancora facendo, anzi lo siamo subendo. C'è bisogno di un sistema di regole per garantire libertà, democrazia nell'accesso alle informazioni. C'è un grande tema sulla responsabilità, sia clinica che non clinica: è molto importante che questi aspetti siano governati".

In questo contesto il contributo della formazione "è molto importante - aggiunge Lorenzin - Abbiamo uno strumento eccezionale per migliorare le cure e ridurre i rischi e gli errori, ma le persone devono essere formate. Tutti gli operatori sanitari, in tutta la filiera, ma anche i cittadini vanno formati a saper gestire questo mezzo, preservando sempre, però, il rapporto interpersonale e interrelazionale, perché l'idea di essere curato da un umanoide - conclude - a me non piace molto".