Caso Garlasco, Sempio un anno dopo la riapertura dell'inchiesta: "Tutto conferma la mia versione"

(Adnkronos) - "Penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta. Di sicuro non sono tranquillo perché comunque in una situazione del genere nessuno può dire di essere tranquillo. Che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa che abbiamo messo in conto, se ci sarà l'affronteremo. Anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è appunto la sicurezza che poi ci sarà un processo". A un anno dalla clamorosa riapertura del caso Garlasco, al Tg1 parla l’unico indagato, Andrea Sempio.

Sul video trovato nel pc di Chiara Poggi in cui compare anche lui insieme ad altri amici e al fratello di Chiara, Sempio spiega: "Credo che ovviamente a metterlo sul computer saremmo stati io e lui. Perché ovviamente il video ce l'avevo io, saremmo stati io e lui a metterlo". Sempio nega di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto Stasi: "Ho sentito anche questa cosa qua, ma no, non è una cosa che né io né credo nessuno dei miei amici che frequentava la casa e aveva accesso al computer ha mai visto".

Ai genitori di Chiara, infine, Sempio dice di "non aver bisogno di dirglielo", di non aver nulla a che fare con la morte della ragazza: "Non credo ci sia il minimo sospetto o il minimo dubbio, dalla loro parte".