Oro Olanda nei 1000 mt Short Track, il cinese Sun Long 2° per 28 millesimi

MILANO (ITALPRESS) - Si consuma con un finale-thrilling e una caduta nei metri conclusivi, senza conseguenze per il risultato, la finale dei 1000 metri maschili di short track. L'oro al fotofinish va all'olandese Jens Van'T Wout in 1.24.537, che supera il cinese Sun Long di 28 millesimi. Bronzo al sudcoreano Rim Jong-Un.- foto Xinhua -(ITALPRESS).
venerdì 13 febbraio
