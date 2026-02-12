Gli azzurri di Gattuso con Francia, Belgio e Turchia in Nations League

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Saranno Francia, Belgio e Turchia le avversarie dell'Italia di Gennaro Gattuso nel girone A della Lega A di Nations League. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi a Bruxelles. La fase a gironi dell'edizione 2026/2027 inizierà dal 24 settembre al 6 ottobre 2026. Le ultime due giornate si terranno dal 12 al 17 novembre. I play-off sono in programma a marzo, la final four a giugno del 2027.Questa la composizione dei gironi delle 4 leghe: LEGA AGirone A: Francia, ITALIA, Belgio, TurchiaGirone B: Germania, Olanda, Serbia, GreciaGirone C: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica CecaGirone D: Portogallo, Danimarca, Norvegia, GallesLEGA BGirone A: Macedonia, Scozia, Slovenia, SvizzeraGirone B: Georgia, Irlanda del Nord, Ucraina, Ungheria, Girone C: Austria, Irlanda, Israele, KosovoGirone D: Bosnia, Polonia, Romania, Svezia LEGA CGirone A: Albania, Finlandia, Bielorussia, San MarinoGirone B: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/GibilterraGirone C: Kazakistan, Slovacchia, Isole Far Oer, MoldaviaGirone D: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo/MaltaLEGA D Girone A: Gibilterra/Lettonia, Malta/Lussemburgo, AndorraGirone B: Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
giovedì 12 febbraio
