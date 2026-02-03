Rocio Munoz Morales: "Raoul Bova? Non sospettavo nulla, mi è caduto il mondo addosso"

(Adnkronos) -

Dopo mesi di silenzio, Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare pubblicamente della separazione da Raoul Bova, una vicenda che, a suo malgrado, l'ha vista coinvolta in uno scandalo mediatico. Al centro della bufera, la diffusione di messaggi privati che l'ex compagno Raoul Bova mandava alla giovane modella Martina Ceretti, confermando così il tradimento.

In una lunga intervista a Vanity Fair, l'attrice 37enne ha spiegato le ragioni della sua scelta di rimanere lontano dai riflettori: "Ho scelto di rimanere in silenzio per tutelare le mie figlie, e perché non mi apparteneva quello che mi stava succedendo intorno, così grottesco e sgradevole".

Ripercorrendo la fine della reazione, Morales ha sottolineato: "Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso". E alla domanda se avesse avuto sospetti di infedeltà, l'attrice ha risposto in modo netto: "Mai". E sulle relazioni, Rocio Munoz Morales, ha le idee chiare: “Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era".

Nel corso dell'intervista l'attrice ha affrontato anche i rumors che l'hanno vista protagonista negli scorsi mesi accanto a volti noti. Su Stefano De Martino ha precisato: "È un professionista che stimo e un-amico-e-basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno".

Un tono diverso, invece, su Andrea Iannone: "Ci conosciamo da pochissimo. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo".