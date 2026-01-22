Ferrovie, Garavaglia (FdI): "Bene Gallarate-Malpensa, Lombardia mantiene impegni"

(Adnkronos) - E' stato inaugurato oggi il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la stazione di Gallarate, lungo la linea del Sempione: un’infrastruttura attesa da decenni che consente di potenziare in modo concreto l’accessibilità al principale scalo internazionale lombardo, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza e migliorando la qualità del servizio. Da venerdì 23 gennaio, tutte le corse del Malpensa Express in partenza da Milano Centrale transiteranno da Terminal 1 e Terminal 2, proseguendo fino a Gallarate, rafforzando l’integrazione della rete ferroviaria regionale e ampliando le possibilità di collegamento verso Varese, il Nord-Ovest e le direttrici transfrontaliere.

"Quella inaugurata oggi è un’opera che racconta bene cos’è la Lombardia del fare: una Regione che programma, lavora, rispetta i tempi e realizza -dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia-. Il collegamento ferroviario tra Malpensa T2 e Gallarate non è solo un intervento tecnico: è un investimento sulla libertà di movimento, sul diritto dei cittadini a spostarsi meglio e più velocemente, su un sistema infrastrutturale moderno che rende la Lombardia sempre più connessa e competitiva. In un periodo in cui troppo spesso in Italia le opere restano bloccate, questa inaugurazione dimostra che quando le istituzioni lavorano con serietà si portano risultati reali e misurabili. E farlo alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 significa presentare al Paese e al mondo una Lombardia all’altezza delle sfide internazionali".

Sottolinea il valore territoriale dell’opera anche Romana Dell’Erba, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, eletta in provincia di Varese: "Per il nostro territorio questa è una giornata importante e concreta: il nuovo collegamento riduce distanze e tempi, valorizza Gallarate e tutta l’area varesina, e soprattutto rafforza Malpensa come infrastruttura davvero strategica. Qui non parliamo soltanto di trasporto pubblico: parliamo di sviluppo, di accessibilità, di attrattività del territorio. Un’infrastruttura come questa rappresenta un vantaggio competitivo per le imprese, per il tessuto produttivo, per i lavoratori e per chi ogni giorno si sposta per ragioni economiche e professionali. Malpensa è una porta d’ingresso internazionale e deve essere sempre più integrata con la rete ferroviaria regionale ed europea: questo intervento va esattamente in quella direzione e rafforza la Lombardia come piattaforma logistica e produttiva nel cuore dell’Europa»". Fratelli d’Italia in Regione Lombardia ribadisce quindi l’impegno a proseguire su questa linea: opere realizzate, cantieri che diventano servizi, infrastrutture che rendono il territorio più moderno, accessibile e competitivo, nell’interesse dei cittadini e del sistema economico.