Groenlandia, Paesi europei minacciati: "Con dazi Trump si rischia una pericolosa spirale"

(Adnkronos) - Le minacce di Donald Trump di nuovi dazi per la Groenlandia rischiano di "minare le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una pericolosa spirale". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta degli otto Paesi - Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Svezia e Regno Unito - che sarebbero colpiti da nuovi dazi il primo febbraio per aver inviato militari nell'isola artica, territorio autonomo danese, che Trump vuole annettersi.

Nella loro dichiarazione i Paesi europei, tutti membri della Nato, affermano di essere "impegnati a rafforzare la sicurezza dell'Artico nell'ambito di interessi transatlantici condivisi". E sottolineano che l'esercitazione di questo weekend, guidata dalla Danimarca in Groenlandia, Artic Endurance, rientra nell'ambito di questo impegno. "La minaccia di dazi mina le relazioni transatlantiche e rischia di innescare una pericolosa spirale, noi continueremo ad essere uniti e coordinare le nostre risposte, siamo impegnati a difendere la nostra sovranità", conclude la dichiarazione delle otto nazioni, tutte tranne Norvegia e Regno Unito nella Ue, ribadendo la solidarietà alla Danimarca e al popolo groenlandese e sottolineando che è il dialogo, non le minacce di dazi, a risolvere le differenze. "Costruire sul processo avviato la scorsa settimana - affermano riferendosi all'incontro di Washington tra Usa, Danimarca e Groenlandia - noi siamo pronti ad un dialogo fondato sui principi di sovranità e integrità territoriale".

"In un mondo instabile e imprevedibile, la Danimarca ha bisogno di stretti amici e alleati" ha detto il ministro degli esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, ha annunciato un tour diplomatico, che lo porterà oggi a Oslo, domani a Londra e giovedì a Stoccolma, all'indomani della minaccia di Donald Trump di imporre dazi aggiunti a otto Paesi Europei, tra i quali i tre Paesi che Rasmussen visita, che si oppongono alle sue mire espansionistiche sull'isola artica, territorio autonomo danese.

"I nostri Paesi condividono la stessa posizioni sulla necessità di rafforzare il ruolo della Nato nell'Artico e sono ansioso di discuterne con loro", ha aggiunto il capo della diplomazia danese.

Il team di ricognizione di 15 militari tedeschi inviato nei giorni scorsi in Groenlandia lascerà oggi l'isola artica per recarsi a Copenhagen. Lo ha reso noto un portavoce militare tedesco alla Dpa, riferendosi ai militari arrivati venerdì nell'ambito della missione ricognizione guidata dalla Danimarca in vista della prevista esercitazione militare. Il portavoce del centro comando e controllo delle forze tedesche ha spiegato che la missione si è conclusa e che "i risultati della ricognizione saranno analizzati nei prossimi giorni".

Il rientro dei militari tedeschi arriva all'indomani che Donald Trump ha annunciato dazi aggiuntivi da partire dal primo febbraio per gli otto Paesi europei che hanno inviato militari nell'isola, territorio autonomo danese, che hanno annunciato la partecipazione alle esercitazioni.