L'invasione digitale dell'antisemitismo: come l'IA e le Fake News stanno riscrivendo la realtà

C'è un vecchio detto attribuito a Mark Twain che recita: "Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora allacciando le scarpe". Nell'era digitale del 2025, questa frase non è più solo un aforisma, è una descrizione tecnica della realtà. La velocità con cui la disinformazione si diffonde sui social media ha raggiunto livelli tali da poter destabilizzare intere nazioni in poche ore.

Tuttavia, c'è un filo rosso, antico e velenoso, che sembra aver trovato nella modernità tecnologica il suo habitat ideale: l'antisemitismo. Non stiamo parlando dell'odio grezzo del secolo scorso, ma di una versione 2.0, sofisticata, algoritmica e spesso mascherata da nobili intenzioni.

La maschera dei Diritti Umani

Il primo livello di questa mistificazione avviene sul piano semantico. Oggi, raramente l'antisemitismo si presenta a volto scoperto. Piuttosto, indossa la maschera della tutela dei diritti umani. È un meccanismo psicologico sottile: presentare Israele non come uno stato in conflitto, ma come il nemico assoluto dell'umanità, permette di sdoganare vecchi stereotipi razziali sotto la nuova etichetta dell'"antisionismo militante".

Un'analisi approfondita mostra come la retorica antisemita venga oggi presentata come opposizione a Israele e promozione dei diritti umani, utilizzando un linguaggio che confonde volutamente la critica politica (sempre legittima) con la delegittimazione dell'esistenza stessa di un popolo.

Sui social media, questo si traduce in campagne virali dove il contesto viene sistematicamente rimosso. Un video di dieci secondi, privo di data e luogo, diventa la "prova" di crimini efferati, scatenando ondate di indignazione che, quando la smentita arriva settimane dopo, hanno già fatto il loro danno irreparabile.

L'inganno dell'Intelligenza Artificiale

Ma la vera novità degli ultimi anni è l'ingresso in campo dell' Intelligenza Artificiale generativa . Se prima servivano attori e set cinematografici per creare propaganda (la cosiddetta "Pallywood"), oggi bastano pochi prompt su un software di IA per generare immagini iper-realistiche di distruzione, sofferenza e guerra.

Queste immagini, spesso indistinguibili dalla realtà per un occhio non esperto, inondano le bacheche di Facebook, Instagram e TikTok. Vengono condivise milioni di volte prima che un software di fact-checking possa etichettarle come "generate artificialmente". L'obiettivo non è informare, ma colpire allo stomaco, suscitare una reazione emotiva immediata che bypassa il ragionamento critico.

L'IA viene utilizzata anche per creare "deepfake" audio e video di leader politici o militari israeliani, facendogli pronunciare frasi mai dette, costruendo una narrazione parallela dove la verità fattuale non conta più nulla. È la "post-verità" elevata a potenza bellica.

Il caso "X" (ex Twitter) e dei reporter fantasma

Uno degli esempi più eclatanti di questa manipolazione è emerso chiaramente durante la copertura della guerra a Gaza. La piattaforma X (ex Twitter) è diventata il campo di battaglia principale. Qui, centinaia di account dichiaravano di essere "giornalisti indipendenti" o "cittadini comuni" che trasmettevano in diretta dall'inferno dei bombardamenti.

Questi account, seguiti da centinaia di migliaia di persone in Occidente, dettavano l'agenda emotiva del conflitto. Tuttavia, l'introduzione di nuovi strumenti di analisi e geolocalizzazione, insieme alle note della community ("Community Notes"), ha svelato una realtà sconcertante.

Molti di questi presunti reporter non si trovavano affatto a Gaza. I metadati e le analisi IP hanno rivelato che twittavano comodamente da paesi europei, dal Qatar o da altre nazioni del Medio Oriente. Erano profili gestiti da professionisti della disinformazione, creati per alimentare la narrazione di una crisi umanitaria a senso unico, spesso ignorando o distorcendo i fatti reali, come la distribuzione degli aiuti. Rapporti recenti hanno evidenziato come falsi report sui media abbiano distorto la realtà degli aiuti umanitari, creando casi internazionali basati sul nulla.

Il ruolo delle "Bot Farm"

Non sono solo singoli utenti falsi, ma intere "bot farm" (reti di profili automatizzati) che lavorano all'unisono. Quando una notizia falsa contro Israele viene lanciata, migliaia di bot la rilanciano simultaneamente, ingannando l'algoritmo dei social media e facendola finire nei "Trending Topic".

Per l'utente medio di Biella, che apre il telefono la mattina mentre beve il caffè, vedere un argomento in "tendenza" conferisce ad esso un'aura di verità e importanza. "Se ne parlano tutti, deve essere vero". È così che si costruisce il consenso sull'odio: gonfiando artificialmente la percezione della realtà.

Come difendersi: L'alfabetizzazione digitale

Di fronte a questa invasione digitale, quali sono le armi a nostra disposizione? La censura non è la risposta, ma l'educazione sì. Dobbiamo sviluppare un sano scetticismo digitale.

Verificare la fonte: Chi sta postando quel video? È una testata giornalistica accreditata o un account anonimo nato due mesi fa con una bandiera nel profilo?

Cercare i metadati: Le immagini generate dall'IA hanno spesso difetti (mani con troppe dita, scritte incomprensibili sullo sfondo).

Diffidare dell'emotività: Se un contenuto è confezionato per farvi arrabbiare o piangere immediatamente, è molto probabile che sia propaganda.

Controllare le smentite: La verità arriva sempre più lenta della bugia. Tornare su una notizia due giorni dopo spesso rivela un quadro completamente diverso.

Conclusione: La difesa della democrazia

La lotta contro l'antisemitismo online non riguarda solo la protezione della comunità ebraica o l'immagine di Israele. Riguarda la salute della nostra democrazia. Una società che prende decisioni politiche basandosi su video falsi, reporter inesistenti e narrazioni manipolate dall'IA è una società malata e vulnerabile.

L'odio antiebraico è sempre stato il "canarino nella miniera": quando aumenta, significa che l'aria nella società sta diventando tossica per tutti. Oggi quel veleno viaggia sulla fibra ottica e ci raggiunge nelle nostre tasche. Riconoscerlo e rifiutarlo è il primo passo per non esserne complici. La tecnologia è neutrale, ma l'uso che se ne sta facendo per riscrivere la storia recente è un pericolo che non possiamo permetterci di ignorare.



