lunedì 05 gennaio
Maria Valentino, ved. Orso
Elvira Alsino, ved. Villani
Antonietta De Antoni (Lina), ved. Marostegan
Marilé Mantovani
domenica 04 gennaio
Vittorio Zapparoli
Amalia Anna Scalco, ved. Pierdonà
Diluciano Salvatore, ringraziamento
sabato 03 gennaio
Anna Maria Pidello
Giuseppe Ziletti
Graziella Solaro, ved. Coppa
NECROLOGI
|
05 gennaio 2026, 14:41
Anna Sartori
Le prime dal territorio
Biella
Epifania del Signore: il programma delle celebrazioni in Cattedrale a Biella
Primo appuntamento oggi alle 18
Circondario
4 gennaio 2026: la luna Gibbosa Calante vista dal ricetto di Candelo FOTO
Cossato e Cossatese
A Cossato arriva la Befana in CRI
Valli Mosso e Sessera
Al presepe Gigante di Marchetto arriva la Befana!
Valle Elvo
Occhieppo inferiore: muore in casa Olivo Salvatore
Valle Cervo
Tentati furti a Biella e Tollegno, intervengono i Carabinieri
Basso Biellese
Verrone: 11.000 euro di contributi comunali alle associazioni culturali, sociali e sportive
Le prime dalle rubriche
Animalerie
A Lessona un contributo ad ASPA Animali solo per Amore
Biella Motori
Motoraduno a Oropa, la benedizione di don Michele Berchi: "Preghiamo per la pace" FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Valdilana: Polenta concia in piazza con la pro loco Trivero
Fashion
Saldi Invernali Angelico Biella: dal 3 gennaio 2026 sconti fino al 50%
Music Cafè
Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 2 al 4 gennaio 2026
Vita Eco e Casa
Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO
