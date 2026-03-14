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14 marzo 2026, 18:36
Giorgio Piva
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In Valle Cervo c'è la neve: rinviata la Biella-Campiglia-Piedicavallo
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