Guida completa al trapianto capelli: come funziona il prima e dopo

Le numerose testimonianze di trapianto capelli prima e dopo sono, oggi, una delle conferme di ciò che la tecnologia è arrivata a fare in ambito tricologico, dando dei risultati affidabili e concreti. Bisogna è affidarsi a delle cliniche che abbiano esperienze quali quelle turche, che riescono a dare al paziente un vantaggio in termini di tecnologie, contenendo i costi: questo connubio crea una delle formule apprezzate tanto da far aumentare ogni anno del 20% il turismo medico in Turchia. Andiamo a vedere cosa succede nel trapianto capelli prima e dopo e come vengono gestite le varie fasi.

Perché molte persone scelgono la Turchia per il trapianto di capelli

Negli ultimi anni il turismo medico in Turchia, appoggiato anche da un aiuto a livello economico dal governo per aggiornarsi sempre con nuove tecnologie, ha reso questo paese una meta appetibile per molti clienti. Infatti, affidarsi a chirurghi specializzati e strutture moderne è una delle scelte ambite. Il trapianto capelli turchia costi ha un’incidenza anche fino al 70% in meno rispetto ad Italia e Stati Uniti: sommando tutti questi aspetti il motivo della scelta è chiaro.

Cliniche, come Cosmedica in Turchia, lavorano alacremente alla soddisfazione dei pazienti. Cosmedica è presente sul campo da ben 16 anni, sotto l’esperta guida del dottor Levent Acar, specializzato nella tecnica DHI Sapphire per il trapianto capelli Turchia . Vediamo cosa succede durante un trapianto e che cosa aspettarsi prima e dopo

Trapianto capelli prima e dopo: cosa aspettarsi realmente

Foto del prima e dopo un trapianto di capelli che dimostrano il risultato efficace di una clinica come Cosmedica

Analizziamo le fasi di un trapianto capelli prima e dopo : cosa succede e le tempistiche. Innanzitutto si parte da una valutazione specialistica fatta da un dottore del settore tricologico e si va a individuare la casistica a cui siamo di fronte. Bisogna valutare se il paziente necessiti di un trapianto o possano essere sufficienti altri trattamenti come le cellule staminali o il PRP.

Una volta stabilita che la soluzione sia il trapianto, si va a individuare l'area donatrice e gli obiettivi estetici finali: da queste valutazioni parte il preventivo. Il tutto dipende anche dalla tecnica che si utilizza. Oggi vengono utilizzate due tecniche all'avanguardia quale la FUE e la DHI: queste implicano il prelievo follicolo per follicolo dall'area donatrice.

La differenza tra le due tecniche sta poi nell'impianto dei bulbi. La FUE con un implanter pen prima effettua le incisioni e poi inserisce il bulbo pilifero. La DHI fa tutto in un unico passaggio, facendo in modo che il follicolo rimanga esposto il meno possibile. Dalla tipologia di tecnica che si sceglie, dipende poi la lunghezza della guarigione, perché meno invasiva è la tecnologia e più veloce ovviamente sarà la ripresa.

La fase dell’intervento

Stabiliti tutti questi aspetti si organizza l'intervento che avverrà in Turchia: grazie a pacchetti all inclusive oggi le cliniche organizzano tutto. Infatti, il paziente si troverà già organizzato il viaggio, l'alloggio in hotel a 4 /5 stelle e, in caso di necessità, anche un traduttore nella propria lingua. Appena giunti in Turchia si effettua la visita preliminare all'intervento. L'intervento ha luogo il giorno dopo e la durata varia in base all'ampiezza della zona da trattare.

Il giorno successivo dell’intervento la clinica visita il paziente per avere un primo resoconto sul risultato dell'intervento. Tutta la fase post operatoria da quel momento in poi è molto importante e ha una durata che varia dagli 8 ai 12 mesi.

Trapianto capelli: l’importanza della fase post operatoria

Le prime settimane dopo l'intervento, servono per far guarire il cuoio capelluto e gli arrossamenti: una volta stabilizzata la situazione, incomincia la ricrescita dei capelli. Dal terzo al quarto mese il risultato è già più naturale, ma la chioma folta e naturale si ha circa dopo un anno, dove il ciclo della ricrescita dei capelli è tornato a essere naturale. A questo punto si è arrivati alla soluzione definitiva.

Questi mesi post operatori sono un percorso importante per il raggiungimento del risultato ed essere assistiti è un plus da tenere in considerazione. Le cliniche turche, come Cosmedica, seguono, infatti, il paziente anche da remoto specificando al paziente una routine personalizzata, che vada a ottimizzare i percorsi di guarigione e di crescita di capelli. Vengono anche date delle cure farmacologiche, per raggiungere al meglio il risultato, laddove ci fosse necessità.

Nella maggior parte dei casi il trapianto di capelli è una soluzione definitiva che dà un aspetto di nuovo naturale e riporta anche quella autostima che automaticamente si perde ogni volta che si ha una problematica estetica.

Un percorso personale da affrontare con consapevolezza

Clinica Cosmedica, una delle cliniche per trapianto di capelli in Turchia all'avanguardia

Il trapianto è un percorso che va fatto a seguito di precise valutazioni mediche e seguito da uno staff che possa garantire obiettivi realistici. La Turchia oggi ha delle cliniche organizzate, in grado di fare tutto ciò e di guidare il paziente fino al risultato finale. Prima di affrontare un percorso, che implica un intervento e delle routine di guarigione, è bene averne consapevolezza: sapere come funzioni, la sua durata e poi, in seguito, prendere la propria decisione.





Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.