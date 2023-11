Portula, coppia lascia in eredità 150mila al Comune. Sindaco: “Usati per biblioteca, sarà intitolata ai loro figli”

Il Comune riceve 150mila euro in eredità da una coppia. Con questa cifra sarà restaurata la biblioteca e prenderà il nome dei figli dei benefattori, scomparsi prematuramente in giovane età.

È la storia che arriva dall'abitato di Portula, in alta Valsessera. A raccontarla il sindaco Fabrizio Calcia Ros: “Un giorno mi ha chiamato un notaio di Borgosesia segnalandomi che il Comune aveva ricevuto un lascito testamentario da parte di Renato Predebon e Orsola Crestani, deceduti qualche anno prima. La cifra era davvero importante: ben 150mila euro che abbiamo deciso di utilizzare nel migliore dei modi, a imperitura memoria dei cittadini”.

La somma, infatti, verrà impiegata per riqualificare la biblioteca comunale, ospitata in alcune stanze dell'asilo di Matrice. “Ho parlato con gli Amici dell'Asilo, proprietari dell'immobile, per definire al meglio il progetto che punta ad abbelire e ampliare i locali – spiega Calcia Ros - Entro la fine dell'anno verrà approvato il piano definitivo, con l'inizio dei lavori nel 2024. Una volta concluso l'intervento, verosimilmente entro l'estate, la nuova biblioteca verrà intitolata ai due figli della coppia, Gherardo e Mauro, morti molti giovani negli anni '70”.

Inoltre, per questo progetto, verranno impiegati altri 50mila euro, grazie ad un bando del Gal. “Il Comune contribuirà per 15mila - spiega il sindaco - proprio per creare uno spazio dedicato ai più giovani, con arredi e postazioni a loro dedicati”.