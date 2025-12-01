Tessere la Salute, a Biella la presentazione dei risultati

La sperimentazione del progetto “Tessere la Salute” volge al termine. Il 4 dicembre, alle ore 17, a Palazzo Gromo Losa, verranno presentati i risultati del progetto, un percorso triennale promosso dal Comitato Promotore e documentato dalla redazione di Laboratorio di SecondoWelfare.

Il progetto, nato dall’iniziativa di professionisti del settore sociale e sanitario oggi in pensione, ha coinvolto i comuni montani di Ronco Biellese, Occhieppo Inferiore e Valdilana. L’obiettivo è stato quello di ripensare il ruolo della comunità nella tutela della salute, superando l’idea che questa debba essere delegata unicamente agli operatori e valorizzando invece la partecipazione attiva dei cittadini.

Il Progetto ha visto la presenza di educatori di comunità, la cui funzione è stata quella di esplorare i bisogni del territorio e fungere da raccordo sia con gli operatori socio-sanitari sia con tutti i soggetti presenti e operanti nel territorio, “tessere” sinergie e connessioni con la comunità per favorire il benessere della collettività. Il 4 dicembre c'è la volontà di condividere l’esperienza con tutte le persone interessate e immaginare gli sviluppi futuri. La partecipazione è libera e aperta a tutti.