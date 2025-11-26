Dal Nord Ovest - A fuoco un'abitazione, Vigili del Fuoco impegnati a domare le fiamme

Intervento a Novalesa, dove i vigili del fuoco di Torino sono impegnati nello spegnimento di un incendio che ha coinvolto un’abitazione. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio e sul posto stanno operando otto squadre, composte sia da personale permanente sia da volontari.

Secondo le prime informazioni, non si registrano persone coinvolte. Le operazioni sono attualmente concentrate sullo spegnimento, sul contenimento dell’incendio e sulla successiva messa in sicurezza dell’area, per evitare ulteriori rischi alle abitazioni vicine.

L’intervento, reso complesso dalla struttura dell’edificio e dalla necessità di proteggere le zone circostanti, è ancora in corso. Le squadre stanno lavorando per circoscrivere completamente le fiamme e verificare eventuali criticità residue.