Biella, una donna lancia l'allarme: “Stanno portando via un motorino”

“Carabinieri, venite. Due persone stanno portando via un motorino lasciato in sosta”. È quanto avrebbe comunicato, stando alle prime ricostruzioni, una donna al 112 nella giornata di ieri, 25 novembre, a due passi dal centro di Biella.

Il fatto si sarebbe verificato nel primo pomeriggio di ieri, 25 novembre. Sul posto sono giunti velocemente i militari dell'Arma per la raccolta delle testimonianze.

Sembra che la biellese conoscesse il proprietario del mezzo; da lì la richiesta di intervento delle forze dell'ordine. Al loro arrivo, i presunti autori del furto si erano già allontanati. Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni della vicenda.