Coppa Davis, Sinner: "Vittoria incredibile". E Binaghi: "Aveva ragione lui"

(Adnkronos) -

Jannik Sinner esulta con l'Italia. Il tennista azzurro, che ha rinunciato alla chiamata di capitan Volandri, ha fatto i complimenti alla Nazionale, che oggi, domenica 23 novembre, ha battuto la Spagna in finale di Coppa Davis: "Complimenti per questa vittoria incredibile", ha scritto Sinner con tanto di emoticon tricolori in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

A tirare in ballo il numero due del mondo, che al momento del 'gran rifiuto' alla Davis aveva generato molte polemiche, è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi: "Aveva ragione Sinner, potevamo vincerla anche senza di lui", aveva detto ai microfoni Rai pochi minuti dopo il trionfo.

Il riferimento è all'intervista concessa dal numero due del mondo a SkySport, in cui Sinner ricordava come l'Italia avesse una squadra forte anche senza di lui e che poteva vincere comunque il torneo. Una profezia diventata realtà.