Valdilana, inaugurata la retrospettiva dedicata a Rinaldo Biasetti

Sabato scorso, negli spazi dell’ex Mulino Susta di Soprana, aValdilana, è stata inaugurata la mostra che raccoglie le opere di Rinaldo Biasetti. Un’esposizione fortemente voluta dal "Comitato Amici di Rinaldo” per ricordare non solo l’artista, ma anche l’uomo e l’amico. Le sale dell’ex Mulino Susta – luogo a cui Biasetti era profondamente legato e di cui fu a lungo guida – hanno accolto le sue creazioni in un percorso che ne racconta la sensibilità, la ricerca espressiva e il suo modo di osservare il mondo.

“Una mostra che non si limita a celebrare il talento di Rinaldo ma che rappresenta anche un’importante occasione per promuovere la cultura e valorizzare il nostro territorio” sottolinea l'amministrazione comunale sui propri canali social.





