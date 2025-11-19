 / Ultim'ora

Ultim'ora | 19 novembre 2025, 21:21

Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti

Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti

(Adnkronos) - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra una volante della polizia e un'auto a noleggio con a bordo quattro persone durante un inseguimento a Roma Nord. Tra i feriti due poliziotti del Commissariato Ponte Milvio che erano sulla volante chiamata in ausilio dai colleghi che inizialmente stavano inseguendo il mezzo, fuggito all'alt, a bordo di un'auto senza colori.  

Delle persone che viaggiavano sull'auto a noleggio in fuga, tre sono state portate in commissariato, un'altra è finita in ospedale, così come i due agenti che erano sulla volante. Accertamenti in corso.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore