Giustizia, Cassazione ammette richieste referendum

(Adnkronos) - L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema della Cassazione, ha ammesso le quattro richieste di referendum sulla giustizia presentate da deputati e senatori di maggioranza e opposizione. Nell’ordinanza in particolare si dichiara che le richieste di referendum “sono conformi alle norme dell’articolo 138 della Costituzione e della legge 352 del 1979”.

L’ordinanza ora sarà “immediatamente comunicata, in copia autentica, al Presidente della Repubblica, ai presidenti delle Camere, al presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Corte Costituzionale” e verrà notificata “entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei parlamentari richiedenti”.