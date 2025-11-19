 / CRONACA

CRONACA | 19 novembre 2025, 13:00

Incidente domestico a Sagliano Micca, arrivano 118 e Vigili del Fuoco

sagliano micca

Incidente domestico a Sagliano Micca, arrivano 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento di soccorso a Sagliano Micca per una donna rimasta coinvolta in un incidente domestico. Sembra che sia caduta in casa e non sia più riuscita a rialzarsi. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 19 novembre. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla residente.

g. c.

