Incidente domestico a Sagliano Micca, arrivano 118 e Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso a Sagliano Micca per una donna rimasta coinvolta in un incidente domestico. Sembra che sia caduta in casa e non sia più riuscita a rialzarsi. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 19 novembre. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla residente.