CRONACA | 18 novembre 2025, 09:20

Pianta sulla strada in serata, Vigili del Fuoco al lavoro tra Sostegno e Crevacuore

Pianta sulla strada in serata, Vigili del Fuoco al lavoro tra Sostegno e Crevacuore (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 17 novembre, per una pianta crollata sulla strada di collegamento tra i comuni di Sostegno e Crevacuore. L'allarme è scattato intorno alle 22. Sul posto è giunta la squadra di Ponzone per le operazioni di rimozione dell'albero e la messa in sicurezza dell'area interessata. 

g. c.

