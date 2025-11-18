Pianta sulla strada in serata, Vigili del Fuoco al lavoro tra Sostegno e Crevacuore

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 17 novembre, per una pianta crollata sulla strada di collegamento tra i comuni di Sostegno e Crevacuore. L'allarme è scattato intorno alle 22. Sul posto è giunta la squadra di Ponzone per le operazioni di rimozione dell'albero e la messa in sicurezza dell'area interessata.