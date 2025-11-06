ACI Biella nelle foto d'archivio: il ricordo dei pionieri alla guida

Nel 1960 Biella rese omaggio ai suoi primi automobilisti con la manifestazione “110 pionieri della guida”, organizzata dall’A.C.I. di Biella per festeggiare i più longevi titolari di patente della provincia.

Tra strade ancora sconnesse e automobili che non superavano i 30 km/h, furono loro a portare per primi il rombo dei motori sulle vie biellesi.

Durante la cerimonia vennero consegnati distintivi d’oro a chi aveva ottenuto la patente tra il 1901 e il 1913, e distintivi d’argento ai patentati del 1914-1915.

Tra i protagonisti della giornata due figure simboliche, Gregorio Pivano, decano degli automobilisti biellesi, patentato dal 1901 e Clotilde White Sella, unica donna in elenco, che dal 1908 guidava con abilità la sua De Dion Bouton.

Non mancò chi arrivò in grande stile: Riccardo Aymini, 77 anni, raggiunse Biella in motocicletta da Piobesi Torinese, percorrendo quasi 100 km in sella alla sua Gilera "Giubileo".

La foto immortala il momento conclusivo dell’evento, quando i veterani si radunarono accanto alla storica De Dion Bouton, riportata a nuovo per l’occasione.