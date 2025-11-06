Scuola dell'infanzia dei Salesiani a Vigliano, si inaugura qualcosa di nuovo FOTO

Martedì 4 novembre è stato inaugurato presso l'area verde della scuola dell'infanzia Villaggi Rivetti di Vigliano Biellese il nuovo percorso sensoriale realizzato recentemente nell'ambito della ristrutturazione per rendere più accogliente ed inclusiva tutta la scuola.

Accanto a questo percorso con 6 pannelli sensoriali è stata inaugurata anche la "Vigna dei bambini" grazie alla collaborazione dell'azienda vitivinicola Manfrinati e della famiglia Rivetti che ha donato le barbatelle di vite necessarie. Il tutto arricchisce lo spazio che comprende l'orto sinergico della scuola dove i bambini svolgono attività di coltivazione nella bella stagione. Uno spazio green interno completa la dotazione per l'attività educativa collegandosi all'orto stesso.

Presenti sindaco e vice di Vigliano, un buon gruppo di genitori e nonni in rappresentanza di tutti i familiari dei bambini che frequentano la scuola. L'open day di sabato 15 novembre, dalle 9 alle 12, senza necessità di prenotazione sarà occasione per vedere anche questi nuovi allestimenti e giocare un po' nel percorso con bimbi e genitori.