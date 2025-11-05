Anche a Biella i cioccolatini della ricerca dell’Airc

«In Italia oggi si guarisce di più dal cancro» sostiene l’Airc citando dati che ci pongono al vertice in Europa quanto a sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi che arriva al 54% per gli uomini e al 63% per le donne, superiore del 3% alla media del continente. Se questo avviene, è anche merito della ricerca scientifica che nell’associazione fondata da Umberto Veronesi è pane quotidiano.

Sabato 8 novembre c’è un modo semplice anche a Biella per sostenerla e, nel frattempo, farsi un dolce regalo: nella galleria del centro commerciale I Giardini sarà presente la postazione dei cioccolatini della ricerca. A garantire la loro distribuzione saranno, come di consueto, le volontarie e i volontari del Fondo Edo Tempia, storico partner sul territorio dell’associazione che promuove la ricerca sui tumori e che, nei suoi programmi, sostiene anche progetti portati avanti dai laboratori biellesi.

La bancarella sarà fin dalla mattina al coperto, accanto all’ingresso del supermercato Esselunga, e lì resterà fino all’esaurimento delle scorte. Per questo chi è interessato non deve presentarsi troppo tardi, anche se si può aderire all’iniziativa anche in altri modi: i cioccolatini sono in distribuzione anche su Amazon, per farseli recapitare direttamente a casa, e nelle filiali del Banco Bpn. Quella in città è in piazza Gualino, tra via Crosa e via Dal Pozzo. Le confezioni di cioccolatini, rigorosamente fondenti e fabbricati dalla piemontese Venchi, contengono anche un messaggio per la salute: contiene infatti i flavonoidi, sostanze della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. L’offerta minima è di 15 euro.

Negli ultimi anni sono poco meno di venti le ricerche finanziate da Airc a cui il laboratorio di genomica ha collaborato. Negli ultimi tempi le ricercatrici biellesi dei laboratori di genomica e di oncologia molecolare hanno lavorato su quattro progetti che riguardano lo studio di un tumore raro del peritoneo, la personalizzazione degli screening mammografici e al colon e la ricerca di un sistema di diagnosi precoce più accurata per il cancro della prostata.