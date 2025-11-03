Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero i Midnight Station

Proseguono i concerti del Biella Jazz Club per la stagione numero 59, a Palazzo Ferrero una band biellese di nuova formazione, per la prima volta sul palco dello storico jazz club, Midnight Station.

Midnight Station è un progetto musicale nato circa un anno fa come trio, composto da Alessandro Sala (voce), Tommaso Casaliggi (chitarra e sax) e Giacomo Gangi (pianoforte). Il gruppo si è presto ampliato, diventando poco dopo un quintetto, grazie all’aggiunta della sezione ritmica con Michele Carlino (basso) e Mario Marazzato (batteria). Il gruppo riunisce musicisti giovanissimi, di età compresa tra i 18 e i 21 anni (fatta eccezione del batterista), accomunati dal desiderio di sperimentare le sonorità a cui sono appassionati. La proposta musicale alterna arrangiamenti originali realizzati dalla band a versioni rielaborate da musicisti più noti, scelte per affinità stilistica e gusto personale. Repertorio che spazia da standard jazz a brani composti da artisti come Michael Jackson, Tears for Fears, e altri.

L’associazione biellese è da sempre attiva nello scoprire i giovani talenti che si affacciano al panorama jazzistico italiano specialmente quando sono giovani musicisti biellesi. Recentemente è stato siglato un accordo con la Scuola di Musica Sonoria di Cossato che ha come finalità la valorizzazione dei giovani musicisti e la possibilità di farli esordire sull’importante palco del Biella Jazz Club.

Grande attesa per il concerto di martedì 11 con il nuovo progetto del chitarrista Maurizio Brunod accompagnato dal suo quartetto.

I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati dal bando Cultura Hub di Fondazione CR Biella