Tragedia sulle strade del Torinese, morta una donna di 79 anni

Tragico incidente questa mattina a Chivasso. Poco prima delle 8 in via Tellini una donna di 79 anni è stata investita rimanendo schiacciata tra due auto. L'equipe dell'ambulanza del 118 ha iniziato la rianimazione, ma la donna è deceduta sul posto per via delle gravi ferite riportate.
