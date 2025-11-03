 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 03 novembre 2025, 10:20

Tragedia sulle strade del Torinese, morta una donna di 79 anni

donna anziana

Tragedia sulle strade del Torinese, morta una donna di 79 anni

Tragico incidente questa mattina a Chivasso. Poco prima delle 8 in via Tellini una donna di 79 anni è stata investita rimanendo schiacciata tra due auto. L'equipe dell'ambulanza del 118 ha iniziato la rianimazione, ma la donna è deceduta sul posto per via delle gravi ferite riportate.

Dalla redazione di Torino

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore