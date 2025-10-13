Trump accolto a Ben Gurion da Herzog e Netanyahu

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto dall'omologo di Israele, Isaac Herzog, e dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, insieme alle loro consorti sulla pista dell'aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv. Presenti anche l'inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, il genero di Trump, Jared Kushner, e la figlia Ivanka. Subito dopo essere sceso dalla scaletta dell'aereo, Trump ha parlato per alcuni minuti con Herzog e Netanyahu e successivamente con la figlia e Kushner e con Witkoff. Il presidente statunitense è poi salito sull'automobile del convoglio che lo porterà fuori dallo scalo per i primi incontri. Sulla stessa automobile sono saliti anche Netanyahu e la moglie. La visita di Trump in Israele, in concomitanza con il rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023, durerà circa quattro ore ed è previsto il suo intervento nella plenaria della Knesset, il parlamento israeliano, e l'incontro con i familiari degli ostaggi. Successivamente decollerà verso l'Egitto per il vertice su Gaza alla presenza di leader regionali e internazionali.foto: IPA Agency(ITALPRESS).
In Breve
lunedì 13 ottobre
domenica 12 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
AIMC Biella, Santa Messa in Duomo per la Giornata dell'Insegnante: si prega per la pace
L’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici di Biella), come ogni anno, ha ricordato la...