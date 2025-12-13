Pichetto “Non abbiamo più bisogno di acquistare gas dalla Russia”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi non abbiamo più bisogno di acquistare dalla Russia, in questo momento stiamo acquistando gas da tutto il mondo, abbiamo il 46-47% della domanda di gas coperta da rigassificatori. Il problema Russia non si pone". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine di Atreju.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
sabato 13 dicembre
venerdì 12 dicembre
