Cina, Shandong spinge sull’innovazione per far crescere l’economia pet

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS)- Con l'aumento del valore del mercato degli animali domestici in Cina, che dovrebbe raggiungere i 1.150 miliardi di yuan (circa 162,5 miliardi di dollari USA) entro il 2028, le imprese della provincia orientale cinese dello Shandong si stanno preparando a cogliere le opportunità di crescita attraverso un'innovazione a tutto campo.Dai relativi alimenti ad alta tecnologia fino agli accessori di tendenza, le aziende locali dello Shandong stanno sfruttando strategie di "adattamento domanda-offerta" e "pet-friendly" per conquistare il cuore - e il portafoglio - dei proprietari di animali domestici. Questa trasformazione provinciale riflette un cambiamento più ampio in Cina, dove questi animali sono sempre più trattati come membri della famiglia, alimentando la domanda di prodotti di qualità ed esperienziali.Alla Taichong Pet Food Co., Ltd., con sede nella città di Taìan, una nuova linea, che produce cibi freschi cotti al vapore con un tasso di conservazione dei nutrienti del 98%, mostra come l'innovazione possa soddisfare una domanda sempre più attenta alla salute."Le nostre vendite hanno superato le 100 tonnellate nel primo mese dall'inaugurazione", ha dichiarato Li Qing, direttore esecutivo e direttore generale dell'azienda. Il percorso verso questo successo è iniziato tempo fa, quando la società ha affrontato una complessa trasformazione nell'R&S per sviluppare crocchette cotte al forno, destinate a soddisfare la domanda di formule a basso contenuto di grassi e ad alto contenuto di carne fresca. Questo processo ha comportato prove su centinaia di tonnellate di prodotti sperimentali.Oggi l'azienda si è evoluta, rendendosi in grado di offrire una gamma completa di linee di prodotti, incluse opzioni estruse, cotte al forno, croccanti e fresche al vapore.Ora la Taichong Pet Food, che detiene oltre 60 brevetti, sta accelerando ulteriormente per rispondere con precisione alle esigenze di mercato attraverso un'innovazione continua.L'economia cinese degli animali domestici sta registrando uno slancio senza precedenti, alimentata da una spinta delle politiche nazionali per migliorare l'allineamento tra domanda e offerta nei beni di consumo.Il 26 novembre, sei dipartimenti centrali, incluso il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, hanno congiuntamente pubblicato un piano che dà priorità all'aggiornamento dei consumi nel tentativo di liberare ulteriormente il potenziale della domanda interna.Lo Shandong si sta muovendo rapidamente, rispondendo a una tendenza nel possesso di animali domestici che sta evolvendo oltre la pura funzionalità, trasformandosi in appagamento emotivo.Alla Shandong Kaigao International Trade Co., Ltd., la designer Zhao Shuimiao ha perfezionato una struttura per arrampicamento destinata ai gatti dopo aver osservato centinaia di questi animali."Questa altezza è il loro punto di arrampicata preferito. Il letto morbido in cima offre una sensazione di massima sicurezza", ha affermato Zhao. Il prodotto, che fonde etologia ed estetica, è diventato subito un grande successo, riflettendo un catalogo che conta oltre 30 serie e più di 2.000 articoli pensati per spazi che vanno dai monolocali alle case con più animali.Nella contea di Caoxian, sempre nello Shandong, il fondatore del marchio TAORAE, Cheng Zhanying, unisce il tradizionale ricamo Hanfu con la moda destinata agli animali domestici. "Creiamo capi ricchi di cultura, che permettono ai piccoli amici pelosi di esprimere personalità uniche", ha affermato Cheng, mostrando abiti che trasformano gli animali in simboli di identità."Vestirla bene mi dà la stessa gioia di vestire una figlia", ha dichiarato la proprietaria Wang Cuina riferendosi al suo animale domestico. In particolare, questo sentimento si riflette anche nelle infrastrutture urbane: nei centri commerciali di Jinan, capoluogo della provincia, vengono ora offerti passeggini per animali e ascensori pet-friendly, mentre i ristoranti hanno creato aree dedicate per favorire la cultura comunitaria.La proprietaria di un animale domestico, Li Shanshan, ha riassunto bene questo cambiamento: "Ora posso integrare il mio animale domestico nella mia vita quotidiana, e questo senso di accettazione è di per sè una forma di soddisfazione del consumo".(ITALPRESS). -Foto Xinhua-