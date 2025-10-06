Biella, l’ultimo saluto in Duomo al Vigile del Fuoco Claudio Nardi

Si sono svolti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, nel Duomo di Biella, in forma solenne i funerali di Claudio Nardi, Vigile del Fuoco del Comando provinciale di Biella, scomparso nei giorni scorsi all’età di 56 anni.

La cerimonia, partecipata e commossa, ha visto la presenza dei colleghi del Corpo, di amici e cittadini che hanno voluto stringersi alla famiglia per l’ultimo saluto. Ad accogliere la salma in piazza Duomo anche diversi mezzi del Comando schierati.

Dopo il rito religioso, Claudio Nardi è stato accompagnato al cimitero di Cossila San Giovanni, dove sarà tumulato.