Si sono svolti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, nel Duomo di Biella, in forma solenne i funerali di Claudio Nardi, Vigile del Fuoco del Comando provinciale di Biella, scomparso nei giorni scorsi all’età di 56 anni.
La cerimonia, partecipata e commossa, ha visto la presenza dei colleghi del Corpo, di amici e cittadini che hanno voluto stringersi alla famiglia per l’ultimo saluto. Ad accogliere la salma in piazza Duomo anche diversi mezzi del Comando schierati.
Dopo il rito religioso, Claudio Nardi è stato accompagnato al cimitero di Cossila San Giovanni, dove sarà tumulato.
Biella, l’ultimo saluto in Duomo al Vigile del Fuoco Claudio Nardi
s.zo.