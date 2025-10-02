Tossicodipendenza in famiglia, nasce la Fondazione Genovese: supporto psicologico gratuito per chi vi assiste

Una rete di ascolto e orientamento per genitori, partner e familiari che affrontano la dipendenza di un proprio caro

In molte famiglie italiane, il dramma della tossicodipendenza si consuma in silenzio, con chi sta accanto alla persona dipendente spesso privo di strumenti, sostegno o punti di riferimento. Per rispondere a questo bisogno sommerso è nata la Fondazione Genovese , un progetto che unisce esperienza personale e professionalità clinica per offrire supporto psicologico gratuito e risorse pratiche a chi affronta queste situazioni in ambito familiare.

Un aiuto concreto che nasce da una storia personale

L’iniziativa è promossa da Laura Genovese, sorella di Alberto Genovese , l’ex imprenditore il cui nome è legato a un noto caso di cronaca. Dopo aver vissuto in prima persona la difficoltà di comprendere e gestire la dipendenza di un familiare, Laura ha deciso di trasformare il dolore in una risorsa, costruendo un percorso di aiuto strutturato che parte dall’ascolto e arriva all’orientamento concreto.

Consulenze gratuite e materiali informativi

Il cuore del progetto è rappresentato da uno sportello online di consulenza psicologica, totalmente gratuito, gestito da professionisti specializzati nelle dipendenze. La Fondazione Genovese mette inoltre a disposizione guide, contenuti di approfondimento e strumenti operativi pensati per offrire un primo supporto a chi, spesso da solo, affronta dinamiche familiari molto complesse.

Il focus è su chi accompagna

Se l’attenzione pubblica si concentra quasi sempre sulla persona dipendente, la Fondazione pone invece al centro chi le sta accanto: genitori, partner, fratelli, amici. La convinzione alla base dell’iniziativa è che anche chi supporta abbia bisogno di aiuto, di strumenti per comprendere, agire con lucidità, superare la paura o il senso di colpa.

Un servizio accessibile e nazionale

Digitale, gratuito e sempre disponibile, il progetto si propone come una rete nazionale di ascolto e accompagnamento, pensata per non lasciare soli i familiari e per offrire una risposta professionale a chi cerca aiuto. Unendo esperienza personale e competenza clinica, la Fondazione Laura e Alberto Genovese punta a dare voce a chi troppo spesso resta invisibile.





