A Vigliano si impara l'inglese con il progetto Attivamente senior

A Vigliano sono in programma una serie di appuntamenti per capire un po’ di più di inglese, senza pretesa di diventare poliglotti in poche settimane, ma con lo scopo di impadronirsi di alcune parole ed espressioni di una lingua sempre più presente anche nel nostro linguaggio quotidiano.

"Nell’ascoltare le notizie alla radio o in televisione - esordisce il sindaco, Cristina Vazzoler - non c’è un servizio in cui non vi siano termini inglesi: le breaking news, le fake news, la deadline, i viewer e i trend che spopolano. E poi, che dire quando vorremmo affacciarci al mondo digitale, e ci imbattiamo nel nostro device e nel nostro smarphone, ma spesso non ce la caviamo fra phishing, chatbot, streaming e cloud."

Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore al Sociale Elena Ottino: "L’iniziativa dell’inglese per tutti con appuntamenti quindicinali presso il Centro Incontro di via Lamarmora (per ora ancora al piano terreno della Casa di Riposo) risponde al bisogno di districarsi fra termini molto usati e non sempre chiari di una lingua che non è la nostra ma ormai ne è parte integrante, e magari di darci qualche strumento per prenotare senza problemi un volo aereo o un albergo in un paese anglofono. Le giovani insegnanti sono specificamente preparate per aiutarci, con il desiderio di seguirci e di farci comprendere qualcosa di più. Partecipare è certamente utile, è gratuito e si può prendere parte anche a singole lezioni, visto che in ognuna si tratta un argomento e una serie di parole".

L’iniziativa fa parte del progetto Attivamente senior, che il comune di Vigliano Biellese ha attivato con il contributo della Regione Piemonte, nell’ambito delle iniziative per l’invecchiamento attivo della popolazione. I prossimi appuntamenti, sempre di lunedì alle 15, con cadenza quindicinale, fino alla fine dell’anno, sono nelle date seguenti: 6 e 20 ottobre, 3 e 17 novembre, 1° e 15 dicembre.