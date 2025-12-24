Festa di Natale Rhythmic School: grande spettacolo al Palasport di Candelo FOTO

Nel pomeriggio di sabato 20, come da tradizione, presso il palazzetto dello sport di Candelo, la Rhythmic School ha organizzato il Saggio/Festa di Natale. L’evento ha visto scendere in pedana tutte le iscritte alla scuola di ginnastica ritmica di Tatsiana Shpilevaya: dalle piccolissime dei corsi baby e dei corsi base delle varie annate, fino ai corsi avanzati, alla preagonistica e alle ginnaste della squadra agonistica, tre delle quali neo campionesse d’Italia alla recente “Ginnastica in Festa – Winter Edition” di Rimini.

Pubblico delle grandi occasioni al palasport candelese, con spalti gremiti in ogni ordine di posti, e avvio della manifestazione in perfetto orario. In apertura si sono susseguite le performance individuali delle RSgirls agoniste ai vari attrezzi della ritmica, via via sempre più complesse e spettacolari. La prima parte ha visto diciassette atlete esibirsi a corpo libero, fune, cerchio, palla, clavette e nastro.

Al termine, è entrato in scena l’ospite più atteso: Babbo Natale, presente con due piccole aiutanti. Da qui ha preso il via un fantastico viaggio intorno al mondo, toccando tutti i continenti e portando gioia, felicità e doni ai più piccoli che, ad ogni fermata, ringraziavano Papà Natale con esibizioni e coreografie in costumi a tema. Il percorso ha attraversato il mare per raggiungere l’Africa, prima nelle savane e poi in Egitto; quindi l’Asia con India, Giappone e Siberia. Il viaggio è poi proseguito in Europa, con soste in Francia, Italia e Spagna, per ripartire verso le Americhe con Brasile, Hawaii e infine New York, concludendosi con il ritorno al Polo Nord.

A seguire questo viaggio si sono alternate in pedana, con esibizioni individuali, a coppie e di gruppo, le bambine e le ragazze dei corsi baby, base, preagonistica e agonistica. Ne è uscita una rappresentazione coinvolgente ed emozionante, capace di unire le classiche musiche natalizie con brani tradizionali nazionali, attualizzati e coreografati secondo i canoni moderni della ginnastica ritmica e interpretati con grande intensità e maestria dalle corsiste e dalle atlete della Rhythmic School. Il pubblico presente ha applaudito a lungo, riservando alle protagoniste una vera e propria standing ovation.

Conclusa la parte spettacolare, dopo circa un’ora e mezza di esibizioni, tutte le RSgirls sono state chiamate al centro della pedana per la foto di rito e per gli auguri preparati dalla società e distribuiti a tutte le bambine e ragazze da un simpaticissimo Babbo Natale, dai rappresentanti delle istituzioni e dallo staff di genitori e collaboratori della Rhythmic School, ideatori anche della scenografia della serata.

A chiudere la manifestazione è stata la premiazione di tutte le atlete che nel corso del 2025 hanno partecipato alle gare dei campionati regionali e nazionali FGI Silver e Gold. Sono stati inoltre consegnati riconoscimenti allo staff tecnico della scuola, a cui va il merito di aver preparato e guidato le ginnaste verso i risultati ottenuti durante l’anno: Giulia Bocci, Maria Giulia Sales Neto, Polina Nikitchuk, Marina Malinkova, Milena Porzio, Carlotta Canessa, Mariia Nikitchuk, Elena Chursina, Arianna Prete e l’allenatrice responsabile e DT Tatsiana Shpilevaya.

L’evento si è concluso in serenità e allegria con gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti gli intervenuti da parte del presidente della Rhythmic School Carlo Vineis, del sindaco di Candelo Paolo Gelone e della delegata Coni per la provincia di Biella Anna Zumaglini.