Dal Nord Ovest – Scontro tra due mezzi, feriti soccorsi dal 118

Nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, dopo le 17.30, i volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santhià sono arrivati a Crescentino, nella frazione Monticelli, sulla SP31bis, per un incidente stradale che ha coinvolto una macchina ed un furgone.



L' intervento è valso alla messa in sicurezza delle vetture in quanto le persone coinvolte erano già alle cure dei sanitari, poi trasportati al Pronto Soccorso. Presente sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Crescentino.