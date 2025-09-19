A Benna riparte il Pedibus!

E' iniziato l'anno scolastico, e a Benna riprende anche il progetto "Le Giornate del Pedibus"!
Condotto dalla Consigliera Micaela Orso con alcune preziose volontarie, la prima uscita sarà lunedì 22 settembre e rientrerà tra le iniziative proposte in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Le altre saranno il 27 ottobre, il 24 novembre, 15 dicembre, 26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo, 27 aprile e 25 maggio.
Possono partecipare all'iniziativa anche i bambini non residenti con partenza da uno dei punti di ritrovo. In caso di maltempo la giornata verrà rinviata.