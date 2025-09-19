Fondazione Marazzato in mostra a "Campo Base Stroppiana III": storia, tecnica e curiosità dei mezzi militari FOTO

● MEZZI STORICI E AUTENTICHE CURIOSITÀ POPOLERANNO LA MOSTRA TEMATICA ALLESTITA A “CAMPO BASE STROPPIANA III”, IL PORTE APERTE DEL 20 E 21 SETTEMBRE NELLA SEDE DELLA FONDAZIONE MARAZZATO

● STORICI, ESPERTI, COLLEZIONISTI RACCONTERANNO GL IASPETTI Più INTERESSANTI E CURIOSI DEI MEZZI MILITARI E DEL LORO RIUTILIZZO POSTBBELLICO NEL CONVEGNO DEL SABATO MATTINA

● APERTO DALLE 10 ALLE 18 CON INGRESSO A OFFERTA LIBERA, IL SITO DI STROPPIANA OFFRIRÀ OCCASIONI DI SVAGO COME LE VISITE GUIDATE ALLA COLLEZIONE MARAZZATO, LE ESIBIZIONI DI CARRI ARMATI E ALTRI MEZZI NELL’AREA ESTERNA, L’AREA MODELLISMO E MILITARIA E IL SOFTAIR

Mancano pochissimi giorni all’apertura dei cancelli di “Campo Base Stroppiana III” l’evento tematico che una volta l’anno dal 2023 la Fondazione Marazzato dedica al mondo dei mezzi militari e di soccorso sviscerandone soprattutto l’importanza in campo tecnico e le curiosità.

Anche quest’anno il compito di illustrare al pubblico il contesto e i mille aneddoti su mezzi bellici spesso poi riciclati o prestati all’impiego civile sarà affidato a un gruppo di giornalisti, collezionisti e rappresentanti di associazioni moderati dallo storico Simone Schiavi, autore di numerosi libri su camion, autobus e mezzi commerciali.

Sul palco con lui ci saranno infatti Aurelio Sanmartino, presidente della Commissione ASI Veicoli Militari, Lorenzo Scarlata, presidente dell’International Military Vehicle Collectors Club, Roberto Bruciamonti, giornalista e direttore dei notiziari Army Motors e MAB, e l’ingegnere aeronautico Giuseppe Lamberti.

Questo gruppo di autorevoli relatori racconterà storia e particolarità dei mezzi prodotti dai costruttori tedeschi, italiani, americani, francesi, inglesi e via dicendo, sottolineandone le connessioni con la produzione civile dagli Anni ’50 in poi e le storie più curiose e meno note sul loro sviluppo. L’ingegner Lamberti in particolare, chiuderà l’incontro con un intervento sulle tecnologie di derivazione aeronautica che hanno trovato applicazione nella produzione di veicoli stradali e persino da corsa.

Questo incontro, che promette spunti interessanti e piacevoli anche ai non esperti del mondo militare, si terrà nell’ormai celebre showroom della Fondazione, lo stesso ambiente in cui sarà allestita la mostra tematica con mezzi di varia provenienza, anche questa corredata da vere curiosità.

Saranno infatti in mostra diversi mezzi a due o tre ruote, tra cui la Guzzi 3x3 “Mulo Meccanico” della Collezione Miniggio, una Excelsior 19 con sidecar e una bicicletta in dotazione ai Carabinieri entrambe di Giorgio Bertola, un ciclomotore Testi Militar 50 di Michele Mora e alcune motociclette dell’Associazione Tracce di Storia che interverranno anche con un allestimento nell’area campo base.

Tra i mezzi a quattro o più ruote leggeri e pesanti più originali ci saranno invece un Gamagoat 6x6 di Marco Erodio e un autocarro Berna allestito per le comunicazioni della collezione Gorini. Grazie alla collaborazione di Andrea Bianco, dell’associazione Torino Heritage di Sant’Ambrogio, l’esposizione sarà inoltre arricchita con due classici italiani, le Alfa Romeo e Fiat AR51 ossia la Campagnola e la Matta militari, e con una rara Citroen 2CV Sahara a due motori.

L’esposizione e il convegno sono naturalmente soltanto alcuni dei punti di riferimento di un weekend ricco di opportunità di apprendimento e divertimento.

Per l’intero weekend sarà possibile salire a bordo di due carri armati della Seconda guerra mondiale e di altri mezzi militari storici, tra cui un Lancia 3 Ro M e un OM 20, perfettamente funzionanti e pronti a muoversi all’interno della struttura, dove gruppi storici ricostruiranno accampamenti e scene di vita militare. Nella giornata di domenica, inoltre, grandi e piccoli potranno inoltre cimentarsi in piena sicurezza con il tiro dinamico grazie alla postazione di softair.

I visitatori potranno sperimentare le ormai celebri simulazioni in realtà virtuale con visori dedicati e ricostruzioni digitali di ambientazioni d’epoca. Grazie a questa tecnologia sarà possibile visitare scenari che vanno da una caserma della Prima guerra mondiale a un distributore Agip degli anni ’50, diventando protagonisti a bordo dei mezzi.

Per l’intera durata della manifestazione sarà possibile partecipare alle visite guidate e fermarsi per una pausa pranzo con varie proposte di street food.

Sempre sabato, alle ore 14.30, prenderà il via l’abituale tour tra le risaie, che stavolta avrà come destinazione l’Antica Riseria Mulino San Giovanni di Fontanetto Po, una testimonianza unica nel vercellese in quanto si tratta di un opificio azionato dalla forza dell’acqua, oggi trasformato in spazio museale con mostra permanente. La carovana partirà dalla Fondazione Marazzato per attraversare il territorio con un itinerario suggestivo. La partecipazione è a numero chiuso e richiede prenotazione tramite il form online (https://forms.gle/VstgKcMWjay2FnVR7).

La giornata di domenica 21 settembre sarà impreziosita dal concerto della Banda nazionale Assoarma, la formazione ufficiale del Consiglio nazionale permanente delle associazioni d’arma, che si esibirà alle ore 12.00 in una performance dal vivo capace di unire musica, tradizione e impatto scenico.

Non mancherà uno spazio dedicato al modellismo e alla militaria, con diorami, modellini, collezioni e testimonianze storiche provenienti da diverse epoche.

Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO DI SABATO 20 ORE 11:00-13:00

● Aurelio Sanmartino – Veicoli militari tedeschi e italiani

● Lorenzo Scarlata – Le americane: Jeep e Dodge

● Roberto Bruciamonti Riutilizzo postbellico dei veicoli militari

● Giuseppe Lamberti – Sviluppo della propulsione aerospaziale e relativa influenza sui motori per mezzi terrestri

Per info:

www.fondazionemarazzato.com

fondazione@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB/IG/LKDN Fondazione Marazzato

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da circa 300 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).