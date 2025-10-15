Gespa: l'autosalone di fiducia, vicino a te FOTO

Quando si parla di auto, c’è chi punta solo al prezzo e chi invece cerca fiducia, competenza e trasparenza.
Da Gespa trovi tutto questo. Siamo un autosalone multimarche che mette le persone al centro: ascoltiamo le tue esigenze e ti accompagniamo passo dopo passo nella scelta del veicolo perfetto per te.
In un mondo della mobilità che cambia ogni giorno, Gespa è il partner su cui puoi contare. Che tu voglia acquistare o noleggiare, troverai sempre un servizio su misura, pensato per rendere ogni decisione semplice, consapevole e serena.
Consulenza personalizzata, prima di tutto
Scegliere un’auto non è mai una decisione banale.
Per questo il nostro punto di forza è la consulenza personalizzata: ti aiutiamo a individuare la soluzione ideale, valutando insieme le esigenze di utilizzo, il budget e le preferenze personali.
Il nostro team di esperti è sempre a tua disposizione per offrirti chiarezza, professionalità e supporto concreto, anche per la gestione del tuo usato, del finanziamento o delle pratiche burocratiche.
Tutte le auto, tutte le alimentazioni, tutte le possibilità
Da Gespa trovi una gamma completa di auto multimarche, nuove, usate (controllate, sanificate e garantite 12 mesi) e chilometro zero.
City car, berline, SUV o veicoli commerciali: ogni categoria è rappresentata dai marchi più affidabili del mercato.
Per quanto riguarda l’alimentazione, puoi scegliere liberamente tra benzina, diesel, ibrido, elettrico e GPL.
La nostra priorità è offrirti una mobilità moderna, efficiente e sostenibile, perfettamente in linea con il tuo stile di vita.
Un’esperienza d’acquisto serena e senza sorprese.
GESPA SRL
GESPA S.R.L. VIA CAVOUR 61/b 13894 GAGLIANICO (BI)
Tel: 015 9248097