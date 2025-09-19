Valdilana, serata sul benessere psicofisico FOTO

Nell’ambito della giornata per la Prevenzione del Suicidio, a Valdilana, si è tenuta una serata importante e intensa, dedicata alla promozione del benessere psicofisico.

L’incontro è stato promosso dalla dott.ssa Macchiarulo, psicologa del servizio di Psichiatria dell’ASL, con la partecipazione della dott.ssa Matera e di Alberto Tirapelle, coordinatore infermieristico del servizio.

Durante la serata si è parlato dell'importanza di stili di vita sani per il benessere psicofisico e del ruolo fondamentale che le relazioni umane giocano nel dare senso, equilibrio e supporto alla nostra esistenza. Sono state inoltre illustrate le modalità di accesso al servizio.

Un tema delicato e spesso trascurato, ma che riguarda da vicino il benessere della nostra comunità.

Proseguono gli appuntamenti del progetto “Anno della Salute 2025”, promosso dal Comune di Valdilana per incentivare salute, consapevolezza e prevenzione.