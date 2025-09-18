Dal Nord Ovest - Cede una grata, donna precipita per quattro metri

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Verbania Intra, la strada che costeggia l’argine destro del torrente San Giovanni.

Una donna di 58 anni, residente a Verbania, è precipitata per circa quattro metri dopo il cedimento della grata di pertinenza di una palazzina privata su cui stava camminando. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118.

Nella caduta la donna ha riportato gravi traumi: le sue condizioni sono state giudicate critiche, ma è rimasta sempre cosciente. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Castelli di Pallanza, dove si trova ora ricoverata.

Gli agenti della polizia locale stanno svolgendo accertamenti per chiarire con precisione le cause del cedimento e stabilire eventuali responsabilità.