Atap verso l’affidamento in house: il 1° ottobre la modifica dello statuto

Avanti tutta con l’affidamento in house di Atap, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico nelle province di Biella e Vercelli. In queste settimane i Consigli comunali stanno approvando le modifiche allo statuto della società: un passaggio tecnico ma decisivo che porterà, il prossimo 1° ottobre, al via libera finale da parte dei soci. Lo stesso consiglio Comunale di Biella ha messo la modifica allo statuto tra i punti all'ordine del giorno della prossima seduta in calendario martedì 23 settembre.



Già a dicembre 2024, infatti, le Province avevano manifestato l’intenzione di procedere con le attività preliminari necessarie per definire l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in regime di in house providing.



Per rendere possibile questa modalità di gestione, l’Agenzia della Mobilità ha avviato una procedura volta a valutare la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del “controllo analogo” e il primo passo è stato quello di procedere con la modifica dello statuto di Atap. Solo così sarà possibile avviare l’iter istruttorio.



Il passaggio finale avverrà l’1 ottobre presso la Provincia di Biella, dove verrà approvata formalmente la modifica statutaria.

Per il Presidente di Atap Francesca Guabello si tratta di una scelta vincente: "Il nuovo affidamento in house garantirà maggiore continuità operativa, qualità del servizio e ottimizzazione delle risorse pubbliche, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità. Atap sarà ancora più vicina alle esigenze dei propri soci, senza sottostare a alle dinamiche di mercato".

Ma cosa significa concretamente? L’affidamento in house è una modalità attraverso cui una pubblica amministrazione decide di assegnare un servizio direttamente a una società da essa controllata, senza ricorrere a gare pubbliche. Si tratta, in sostanza, di considerare quella società come un’estensione interna dell’ente stesso.

Perché ciò sia possibile, devono esserci due condizioni principali: che l’ente eserciti un controllo analogo a quello sui propri uffici e che la società affidataria svolga la parte più rilevante della sua attività a favore dell’ente pubblico.