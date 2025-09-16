 / Biella

Biella | 16 settembre 2025, 16:30

Lutto a Biella per la morte di Paola Crestale, aveva 63 anni

lutto biella

Lutto a Biella per la morte di Paola Crestale, aveva 63 anni

Lutto a Biella per la morte di Paola Crestale, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 63 anni. A darne il triste annuncio i familiari e i parenti tutti. Come riportato dalle Onoranze Funebri Defabianis, la santa benedizione avrà luogo alle 16 di domani, 17 settembre, presso la Sala del Commiato della stessa casa funeraria.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore