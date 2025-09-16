Lutto a Biella per la morte di Paola Crestale, aveva 63 anni

Lutto a Biella per la morte di Paola Crestale, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 63 anni. A darne il triste annuncio i familiari e i parenti tutti. Come riportato dalle Onoranze Funebri Defabianis, la santa benedizione avrà luogo alle 16 di domani, 17 settembre, presso la Sala del Commiato della stessa casa funeraria.
