Ponderano, carte d’identità senza prenotazione

Dalla seconda settimana di questo mese a Ponderano le carte di identità sarà possibile farle anche in presenza negli uffici, senza prenotazione, il giovedì, nella giornata del cittadino.

"Chi deve rinnovare o fare la carta, sia elettronica che cartacea, basta che venga in Comune è sarà seguito - spiega il sindaco Roberto Locca - . Oggi si deve andare sul portale del Ministero e prenotarsi, però il portale ha dei limiti, ti dice uno ogni quarto d'ora, ogni venti minuti, quello che è, per cui ti ritrovi ad avere delle attese lunghissime. Per questo motivo ho detto basta. Il portale rimane, ma se una persona vuole venire direttamente lo potrà fare".

A partire dal 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento, come previsto dal Regolamento Europeo 1157/2019.

Il motivo è che la carta cartacea, a differenza della Carta di Identità Elettronica (CIE), non dispone di una zona di lettura ottica (MRZ, Machine Readable Zone). Questa area, composta da tre righe con caratteri monospaziati, contiene le informazioni sull’identità in formato leggibile dalle macchine. La normativa europea richiede standard di sicurezza elevati, inclusa la lettura ottica dei dati, requisiti che le vecchie carte cartacee non possono garantire.



