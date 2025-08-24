EUES oppure XEON: quale tra i due è il miglior prodotto?

Oggi rispondiamo alla domanda di un lettore che ci chiede:

“Ai fini del momentaneo parcheggio della liquidità di vita e da investimento, meglio optare per EUES oppure XEON?”

Iniziamo col dire che sia EUES che XEON sono dei ticker di ETF, cioè la sigla univoca che identifica i due

prodotti a replica passiva.

EUES, codice ISIN IE000NBRE3P7 (iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)), replica le obbligazioni societarie denominate in euro con vita residua compresa tra 0 e 3 anni.

Il costo annuo di detenzione dello strumento è pari allo 0,09% del capitale investito.

XEON, codice ISIN LU0290358497 (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C), replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term, con l’aggiunta di 8,5 punti base.

Rende circa il 2,0% annuo lordo alla data odierna.

Il costo annuo di detenzione dello strumento è pari allo 0,10% del capitale investito.

Analisi grafica

Come prima cosa decidiamo di effettuare un backtest grafico con la serie storica più lunga possibile, delineata dalla nascita di EUES (24 maggio 2023).

Come si vede, gli andamenti sono molto simili, in quanto altamente correlati con i tassi di rendimento a breve termine delle banche centrali.

EUES, in blu, ha ottenuto un rendimento lordo globale del 7,4%

XEON, in rosso, ha ottenuto il 6,82% globale

A primo acchito verrebbe da dire quindi che EUES sia da preferire, tuttavia occorre considerare anche il fattore tassazione dei profitti: mentre XEON investe su di un paniere sostitutivo composto per più del 90% da titoli di Stato, EUES lo fa su obbligazioni corporate (aziende).

Questo fa sì che il primo sia tassato al 12,5% circa, mentre il secondo al 26%.

A fronte di quanto sopra, il rendimento netto per l’investitore risulta essere:

EUES → 5,48%

XEON → 5,97%

Può sembrare poco, tuttavia parliamo di un 8,9% di differenza in soli due anni.

Vanno inoltre considerati i seguenti fattori:

Pur essendo entrambi prodotti molto poco volatili, EUES ha una volatilità maggiore di XEON

XEON ha masse molto più grandi di EUES (16.249 milioni contro 161 milioni), il che rende ne rende molto meno probabile il delisting (ritiro dal mercato)

XEON ha un numero di scambi decisamente più grande rispetto a EUES

Non ultimo, gli spread denaro-lettera sono di solo 0,012% per XEON mentre 0,198% per EUES.

Ciò significa che dal momento in cui acquisto quest’ultimo, devo ottenere un apprezzamento almeno dello 0,198% prima di poter vendere in profitto

A fronte di tutto ciò, si ritiene quindi il prodotto XEON al momento più efficiente per la gestione della liquidità.

Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.



