 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 24 agosto 2025, 18:06

Dal Nord-ovest, esplode un'abitazione: ferito grave al CTO di Torino

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero con elisoccorso. La causa sarebbe da riferirsi a una bombola scoppiata.

Dal Nord-ovest, esplode un'abitazione: ferito grave al CTO di Torino - Foto di repertorio.

Paura nel primo pomeriggio di oggi nella frazione Pessinea (TO), dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’abitazione, presumibilmente causata dallo scoppio di una bombola.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, con l’attivazione del Servizio Regionale di Elisoccorso. Una persona è rimasta coinvolta nell’incidente: non ha riportato ustioni, ma ha subito un trauma da scoppio.

Il ferito sarà trasportato al CTO di Torino con gravi ferite per ulteriori accertamenti e cure. Le autorità stanno ora verificando le cause dell’esplosione e la stabilità dell’edificio.

Dalla Redazione di Torino, G. Ch.

