Valle San Nicolao, lavori di manutenzione nei locali scolastici

Il Comune ha disposto un intervento di manutenzione straordinaria nei locali scolastici a seguito di problemi di natura idraulica riscontrati nei bagni.

Il sopralluogo ha evidenziato la necessità di sostituire un rubinetto e di procedere alla sistemazione del lavabo. L’intervento è stato quindi affidato all'impresa, senza ulteriori complicanze.

L’amministrazione comunale, attraverso il settore tecnico-manutentivo, ha sottolineato l’importanza di garantire la piena funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici, assicurando la copertura finanziaria nel bilancio 2025.