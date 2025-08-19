 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 19 agosto 2025, 08:00

Valle San Nicolao, lavori di manutenzione nei locali scolastici

Il Comune ha disposto un intervento di manutenzione straordinaria nei locali scolastici a seguito di problemi di natura idraulica riscontrati nei bagni.

Il sopralluogo ha evidenziato la necessità di sostituire un rubinetto e di procedere alla sistemazione del lavabo. L’intervento è stato quindi affidato all'impresa, senza ulteriori complicanze. 

L’amministrazione comunale, attraverso il settore tecnico-manutentivo, ha sottolineato l’importanza di garantire la piena funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici, assicurando la copertura finanziaria nel bilancio 2025.

G. Ch.

